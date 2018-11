Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremureau zguduit, miercuri, Italia.Seismele, cu magnitudini de 3,4 și 3, s-au produs in regiunea Calabria, regiune aflata in sudul peninsulei italice.Ambele s-au produs la o adancime de 11 kilometri.

- Seismul de 5,7 grade a avut loc marti la ora 17.12 (17.12, ora Romaniei) in Marea Ionica, in apropierea Insulei Zakynthos, la adancimea de doar 10 kilometri. Cutremurul a fost simtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in sudul Italiei, in regiunile Puglia, Calabria si Sicilia. Nu au fost semnalate…

- Inca un cutremur puternic s-a produs in apropiere de insula Zakynthos, marți seara. Seismul a avut o magnitudine de 5,7 grade și a fost resimțit și in Italia. Seismul s-a produs la ora locala 17.12 minute, in Marea Ionica, sud-vestul Greciei, apropiere de insula Zakynthos, la o adancime de 10 kilometri,…

- Seismul s-a produs la o adancime de 7,9 kilometri, in statul Alaska si a fost considerat ca fiind un seism moderat. Potrivit USGS, miscarea seismica ar fi afectat mai multe teritorii din vecinatate din Alaska, intre care Ishiuk, College, Fairbanks, Badger, Anadyr si Chukotka. USGS…

- Toate cele șase seisme s-au petrecut in decurs de cateva ore in ziua de 7 octombrie. Cutremurele cu magnitudinea de maxim 3 pe scara Richter s-au produs la o adancime ingrijorator de mica, potrivit observator.tv . Primul cutremur a avut loc la ora 14.15 și a avut 2,1 grade pe Richter. Adancimea a fost…

- Doua cutremure neobisnuite s-au produs in Romania, in ultimele 24 ore. Ambele au fost seisme de suprafata, avand loc la adancimi de 0 si, respectiv 33 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs ieri, in Maramures, la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, la ora 09:19. Seismul a avut loc la o adancime de 111 kilometri. Initial, specialistii au transmis ca a fost vorba despre un cutremur cu magnitudine de 3,1, produs la o adancime de 120 de kilometri.

- Cel putin zece turisti au murit, iar alti sase au fost raniti in urma cresterii rapide a nivelului apei unui rau intr-un canion din regiunea Calabria, in sudul Italiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.