Opt persoane si-au pierdut viata, intre care trei copii, si alte 100 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea de 5,8 produs marti dupa-amiaza in estul Pakistanului, au declarat oficiali guvernamentali si din cadrul politiei, relateaza Reuters si AFP. Epicentrul seismului a fost stabilit la 22,3 kilometri nord de orasul Jhelum, de-a lungul granitei dintre provincia Punjab si regiunea Kashmir sub control pakistanez, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS).

Cutremurul, produs la o adancime de 10 kilometri, 'a fost resimtit in cea mai mare parte a provinciei Punjab si…