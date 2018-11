Cutremur de suprafata, vineri, in Caras-Severin

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 3:14, in zona Banatului, judetul Caras-Severin, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica...

- Un cutremur cu magnitduinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs, vineri dimineata, in judetul Caras-Severin, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Un seism de intensitate mica s-a produs, marti, in vestul tarii, intr-un judet in care se produc mai rar miscari telurice: Arad. Cutremurul a avut 2,2 grade pe scara Richter si a afost inregistrat la 10 si 45 de minute, din cate s-a facut public din directia Institutului National de Fizica a Pamantului.…

- Seismografele au inregistrat o miscare telurica ce s-a produs in tara in dimineata primei zile a lunii in curs. Este vorba despre un cutremur de intensitate mica, mai exact de magnitudine 2, 5, ce a avut loc, din cate au anuntat reprezentantii Institutului National de Fizica a Pamantului, in judetul…

- Buzaul a fost zguduit in noaptea de sambata spre duminica de cel mai puternic cutremur din ultimii ani. Seismul a avut loc la ora 3,38 si a avut magnitudinea 5,8 pe scara Richter, cu epicentrul in judetul nostru,la adancimea de 151 km, potrivit Institutului de Fizica a Pamantului (INFP).

- Informatii ingrijoratoare vin de la Institutul National de Fizica a Pamantului. Expertii au pus la punct un sistem care estimeaza pagubele unui cutremur de 7,5, iar rezultatele simularii arata ca peste 3.000 mii de oameni ar putea muri, iar 31.000 de cladiri din intreaga tara ar fi complet distruse.…

- Pentru a treia zi consecutiv, seismografele au inregistrat o miscare telurica in zona Vrancea, de aceasta data in judetul Brasov. Seismul a avut loc la ora 04.38, la o adancime de 62 de kilometri si a avut 2,4 grade pe Richter. Institutul National de Fizica a Pamantului a mai informat ca acest cutremur…

- O miscare telurica de intensitate mica a fost inregistrata de seismografe in judetul Vrancea. Specialistii de la Institutul National de Fizica a Pamantului au anuntat ca seismul a avut loc la 00.12, la o adancime de 120 de kilometri. Cutremurul a avut magnitudinea 3 pe Richter. Cel mai puternic seism…