Cutremur de suprafata, in Romania, in aceasta noapte. Intr-o zona unde au loc, rar, astfel de fenomene naturale

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a fost inregistrat, sambata dimineața, in județul Vrancea, la o adancime de 137 kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sambata, la ora 01:11, s-a produs in zona seismica Vrancea, județul…

- Un cutremur de magbitudine ML 2.5 s a produs, in aceasta noapte, in judetul Buzau, la 119 kilometri adancime.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului epicentrul a fost localizat la coordonatele lat 45.47; lon 26.38 in zona localitatilor Gura…

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs, sambata la pranz, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri la ora 22:41, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri. Un cutremur cu magnitudine 4,2, al doilea ca marime de anul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 3:41, in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), relateaza Agerpres. Seismul a avut loc la o adancime de 122 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade s-a produs, miercuri dimineata, in judetul Salaj, la o adancime de zece kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri, s-a produs in Crisana, judetul Salaj un cutremur cu magnitudinea 4.2 pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.2 grade s a produs in judetul Buzau, la 22.46, la 139 de kilometri.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la 129 de kilometri adancime, la coordonatele lat 45.84; lon 26.67, in zona…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 3.3 a fost inregistrat la ora 22.40, in judetul Vrancea, la 123 kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la coordonatele 45.76 N ; 26.78 E, la 157 km N de Bucuresti, 32 km V de Focsani, si 4 km V de Andreiasu de Jos.Acesta este cel de al patrulea inregistrat, ieri,…