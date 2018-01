Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza a anuntat ca…

- Cel putin doua persoane au murit, 20 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs...

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km) si Insuraței (41km).…

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs sambata in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Doi dintre raniti au fost transportati la spital.

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului au anuntat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe Richter s-a produs in urma cu putin timp.Seismul a avut loc la ora...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, marti dupa-amiaza, la ora 17:18, in judetul Vrancea, la adancimea de 127 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la adancimea de 81.6 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pentru data de 14 decembrie 2017 au fost anunțate urmatoarele greve:1. Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ore și, ca urmare, vapoarele vor…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti in provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți in județul Buzau, la orele 00:15. Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca seismul a avut loc la o adancime de 128,1 kilometri . Cea mai apropiata localitate orașeneasca…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Un seism cu magnitudinea de peste 4 pe scara Richter a avut loc duminica spre luni noapte in centrul Italiei, la doar cativa kilometri de localitatea Amatrice, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean.

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse. Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Guvernul de la Atena vrea ca legea islamica sharia sa nu mai fie aplicata in mod obligatoriu in randul minoritatii musulmane din nord-estul Greciei si pregateste modificarea legislatiei in acest sens.

- Octavian Constantin (40 ani), fiul unui celebru interlop din Ploiesti, in prezent in arest, a fost gasit decedat intr-un autoturism luat de viiturile care au facut ravagii in urma cu cinci zile in capitala Greciei. Rudele victimei sunt acum in Atena si se ocupa de repatrierea trupului barbatului.

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Atromitos, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Greciei.Pentru PAOK au marcat Vierinha (45 - penalti) si Campos (71), iar pentru Atromitos a inscris Stroungis (22), anunța…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat luni în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).

- Un cutremur submarin cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs in luni dimineata in vestul Oceanului Pacific, in largul arhipelagului francez Noua Caledonie, fiind emise alerte de tsunami in regiune, informeaza Institutul American de Geofizica (USGS) si Agentia de Știri Reuters. Seismul…

- Peste 10.000 de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente între politie si o parte dintre tinerii manifestanti. Grecii au…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri in Ecuador, informeaza Institutul geologic (IG) din aceasta tara, relateaza DPA. Scolile au fost inchise si spitalele evacuate dupa cutremur, in urma caruia in intreaga tara oamenii si-au parasit locuintele si au iesit pe strazi. In 2016, tara a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,2 grade s-a produs, joi, in largul coastei insulei vulcanice Hachijo-jima din Japonia, a anunțat agenția meteorologica naționala, citata de Xinhua, scrie agerpres.ro.

- Inundațiile catastrofale in capitala Greciei, Atena. Cel putin 15 oameni au murit in urma stihiei, iar autoritatile cred ca numarul victimelor ar putea creste, deoarece multe persoane sunt date disparute. Ploile abundente au provocat viituri si alunecari de teren masive.

- O persoana a decedat in orasul Nea Peramos, aflat la aproximativ 27 de kilometri vest de Atena,intr-un oras aflat in apropiere de capitala Greciei, Atena, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale din cursul noptii de marti spre miercuri, intemperiile afectand inclusiv drumurile din zona.…

- Initial, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anuntase ca acesta a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Ulterior, magnitudinea a fost revizuita, seismologii declarand ca a avut o intensitate de 3,4 grade. Seismul s-a produs marti,…

- O alta tara a fost zguduita de un cutremur puternic. In urma acestuia doi oameni si-au pierdut viata. Seismul s-a produs in vestul statului Costa Rica si a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter.

- Croația s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia dupa ce a remizat in manșa retur disputata impotriva Greciei, scor 0-0. In tur, croații au caștigat cu 4-1. Dupa victoria categorica din meciul tur, Croația nu a mai forțat la Atena, intr-un meci care a avut un singur șut pe spațiul porții, la golul…

- Un cutremur de magnitudine 3.5 grade a avut loc, in largul Marii Negre, in aceasta dupa amiaza, la ora 14.58, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Hipocentrul a fost la 10 kilometri adancime.Aceeasi sursa mai mentioneaza ca epicentrul a fost localizat la coordonatele…

- Soc in Grecia! Puternica formatie Olympiakos, care are in palmares nu mai putin de 44 de titluri nationale si 27 de Cupe ale Greciei risca sa fie retrogradata de Federatia de Fotbal din Grecia!

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 3,1 grade a avut loc miercuri seara in vestul Germaniei, fiind simtit puternic in orasul Koln, informeaza presa germana.Seismul de 3,1 grade s-a produs miercuri la ora 17.40 (18.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in judetul Buzau, la adancimea de 113,6 kilometri, potrivit Institutului National de...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila a organizat astazi un exercitiu tactic de cooperare cu forte si mijloace in teren, avand ca tema managementul integrat al fortelor de interventie pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui cutremur.

- Cutremur devastator in largul coastelor. Seismul a avut o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter. Un cutremur cu o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dupa-amiaza in largul coastelor Indoneziei. Desi seismul a fost mare, autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul…

- Atromitos, formația la care evolueaza fostul dinamovist Azer Busuladzici, este noul lider din campionatul Greciei, dupa victoria neașteptata obținuta pe terenul lui AEK Atena, scor 1-0. In meciul in care Busuladzici a evoluat 86 de minute, unicul gol al partidei a venit in minutul 55, prin Dauda. Atromitos…

- Pe data de 28 octombrie, Republica Elena sarbatoreste cea de a doua Zi Nationala a Greciei.Aceasta, in amintirea diminetii zilei de 28 octombrie 1940, cand ambasadorul italian la Atena, Emmanuelle Grazzi, i a inmanat premierului grec Ioannis Metaxas un mesaj ultimativ din partea lui Mussolini. In acest…

- Un amplu exercitiu de alarmare publica si interventie va avea loc la Slobozia pe 24 octombrie, intre orele 10.00 si 12.00. Scenariul simularii vizeaza urmarile unui cutremur de pamant, de intensitate 7,5 grade pe scara Richter.

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat indelung marti, primindu-l pe premierul elen Alexis Tsipras, lucrul "minunat" facut de Grecia pentru a depasi dificultatile economice si financiare, relateaza AFP."Avem incredere in Grecia", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa organizata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc marti seara în România, scrie realitatea.net Seismul s-a produs în judetul Buzau, la o adâncime de 107,6 km. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc duminica seara, tot în…

