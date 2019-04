Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 martie 1977, o bomba zguduie aeroportul din Gran Canaria. Imediat, urmeaza o amenințare, așa ca locul este inchis, iar zborurile dirijate spre insula vecina, pe ”Los Rodeos” din Tenerife. Pilotul unui zbor KLM nu primește permisiunea de decolare, dar da comanda de plecare. E plin cu 55.000 de…

- Imaginile au fost captate de un fotograf impatimit al tinutului de la capatul Romaniei. Prin fotografii si filmari de la nivelul solului sau cu drona, el aduce in fata tuturor peisajele si coloritul fantastic al Dobrogei.

- Chinezii din intreaga lume sarbatoresc intrarea in Anul Mistretului de Pamant, care incepe la 5 februarie 2019 si se va incheia la 24 ianuarie 2020. Potrivit calendarului chinez, Anul Nou incepe in a doua...

- Un barbat a avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce a fost surprins de caderea unui mal de pamant, vineri, in timp ce muncea. Omul avea 50 de ani si lucra la constructia unui put, intr-o localitate de pe raza judetului Botosani. Mai exact, conform radioiasi.ro, incidentul a avut loc la Lunca. Din…

- Oamenii de stiinta care studiaza mostrele de roci selenare aduse pe planeta noastra de astronauti au descoperit ca una dintre acestea s-ar fi format, culmea, pe Pamant. In urma studierii compozitiei rocii, cercetatorii banuiesc ca aceasta ar fi ajuns pe Luna dupa ce un asteroid a lovit Terra, cu miliarde…

- TaurSemn de Pamant, echilibrat și foarte calculat, Taurul nu se va mulțumi niciodata cu puțin. Nativii acestei zodii sunt foarte perseverenți și nu dau inapoi odata ce intampina obstacole.

- Anul Mistretului de Pamant se afla sub auspiciile bunavointei, armoniei, pacii (Mistret) si ale stabilitatii si profunzimii (Pamant). De aceea specialistii in feng shui spun ca anul 2019 va fi unul echilibrat daca ne raportam la relatia dintre cele cinci elemente cosmice ala zodiacului chinezesc.Feng…

- Actiunea prequel-ului, care inca nu a primit un nume, are loc cu 8.000 de ani inainte de cea din „Game of Thrones". El a fost creat de scenarista britanica Jame Goldman impreuna cu scriitorul George R.R. Martin a carui serie de romane „A Song of Ice and Fire" sta la baza serialului GOT. Filmarile vor…