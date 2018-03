Cutremur de pământ de 5,7 Un cutremur moderat, cu magnitudinea de 5,7 grade, s-a produs in ziua de joi, 29 martie, in Tadjikistan.



Seismul a avut loc la ora 22h54min UTC (ora locala 3h54min a zilei de 30 martie). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat la 109 km Est de capitala tarii, orasul Dushanbe. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,7 grade. Miscarea seismica a fost resimtita in zona epicentrala dar si la Dushanbe. Nu au fost raportate pagube majore.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs luni in Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii U.S. Geological Survey (USGS). Cutremurul de luni, cel mai recent dintr-o serie de seisme care au lovit in ultimele zile aceasta regiune a lumii, nu a provocat victime si nici pagube materiale, informeaza…

- Cutremur cu magnitudinea 6.6 in Papua Noua Guinee. Un cutremur cu magnitudinea de 6.6 s-a produs luni in Papa Noua Guinee, arata Serviciul de prospectare geologica a SUA (USGS). Momentan nu exista informații despre victime sau pagube materiale. Sambata dimineața, un alt cutremur s-a produs…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, duminica seara, la doar cinci zile de la cea mai mare mișcare tectonica resimțita in acest an. Conform datelor Institutului Național pentru Fizica Pamantului, acesta este al patrulea seism in mai puțin de o saptamana. Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 2:22 si a avut loc la o adancime de 124 de kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor: Nehoiu (16 km), Covasna (35 km), Intorsura Buzaului (38 km), Targu Secuiesc…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau.Seismul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, relateaza news.ro Cel mai puternic cutremur…

- V. S. Un seism care a fost inițial estimat la magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter, revizuit la 4,6 grade pe Richter, s-a produs ieri, in jurul pranzului, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 139 kilometri. Cutremurul s-a resimțit și la Ploiești, unde au fost semnalate cazuri in care mobilierul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Este cel mai puternic seism inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti.Citeste si: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis a DECIS convocarea CSAT: Ce subiecte IMPORTANTE vor fi dezbatute…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,8 grade, s-a produs in ziua de joi, 8 martie, in Papua-Noua Guinee. Nu este prima oara cand au loc astfel de cutremure in Cercul de foc al Pacificului, acesta fiind unul dintre cele mai mari din zona Papua Noua Guinee din ultimele zile.…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la 130 de kilometri est-nord-est de Lake Murray, la ora 14:13 GMT, la o adancime de 33 de kilometri, potrivit…

- Seismul a avut a avut intensitatea de 3,7 grade pe Scara Richter si s-a produs la ora 01.22, informeaza Romania TV. Epicentrul a fost identificat la 47 de kilometri de orasul Focsani si 50 de kilometri de orasul Ramnicu Sarat. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Citeste…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- S-a miscat pamantul in zona seismica Vrancea, in urma cu aproximativ o ora. Cutremurul a fost unul de suprafata. Si a avut 3.6 grade pe Richter, anunta specialistii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, pe site-ul INFP. S-a produs la 11 si 59 de minute, la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade, considerat a fi cel mai mare seism din Marea Britanie din ultimii 10 ani, a fost resimtit de-a lungul Tarii Galilor si in sud-vestul Angliei, potrivit The Independent. Mii de oameni au raportat cutremurul, epicentrul acestuia fiind localizat la 13…

- Un seism major cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc vineri in sud-vestul Mexicului, insa pana in acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative in regiunea afectata, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Cutremur cu magnitudinea de aproape 5 la o adancime de doar 2 km. S-a simtit puternic, au cazut obiecte din case USGS anunta un cutremur cu magnitudine de aproape 5 in Franta. Mai aproape de Romania, duminica noapte s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,8 in Balcani. Un cutremur de 4.7 grade grade…

- Autoritatile taiwaneze anunta ca un nou seism puternic a zguduit coastele estice ale insulei, aceeasi regiune afectata de cutremurul cu magnitudine 6,4 care s-a produs marti. Noua miscare telurica a avut 5,2 grade, relateaza USGS. Eforturile echipelor de salvare continua in zona orasului Hualien,…

- Inca un cutremur puternic in Taiwan, la o zi dupa seismul in care au murit cel puțin șase oameni și a ranit peste 250. Cutremurul de miercuri a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter și s-a produs la 24 de ore dupa ce de 6,4 care s-a produs pe coasta de est a insulei, scrie Daily Mail. Intre timp,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade a avut loc marti seara in Taiwan, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc marti la ora locala 23.50 (17.50, ora Romaniei), in zona Hualian (nordul Taiwanului), la adancimea de doar 9,5 kilometri.…

- Duminica dupa-amiaza, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,9 fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri, noteaza News.ro.…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca in ziua de 04 februarie 2018. la ora 15:15 (ora Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.9 pe scara Richter, la adancimea de 140.8 km. Cutremurul s-a produs in…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,5 grade, s-a produs in ziua de duminica, 28 ianuarie, in Sud-Vestul Africii. Sursa foto: EMSCSeismul avut loc la ora 16h03min UTC. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Romania a fost zguduita din nou, duminica dimineața, de un cutremur, produs in județul Buzau, ajungandu-se astfel la al zecelea seism intr-o saptamana. Cutremurul de duminica dimineața s-a produs in zona seismica Buzau, la o adancime de 124,6 kilometri. Mișcarea telurica a avut loc la ora 10:09. Intensitatea…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri. Acesta este al patrulea seism produs in judetul Buzau in ultimele…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte intensa zilele acestea, intr-un interval de doar 24 de ore fiind consemnate trei cutremure. Ultimul dintre ele s-a produs sambata dimineata, la ora 8.48, la o adancime de 100 km si a avut o magnitudine de 3,3. A fost cel mai puternic seism inregistrat…

- Cel putin 8 persoane au fost ranite si peste o suta de case au fost avariate de cutremurul de 6,4 grade care s-a produs marti in Indonezia, cele mai mare pagube fiind semnalate in insula Java, cea mai populata din arhipelagul indonezian, relateaza EFE. Ranitii, dintre care sase in stare…

- Autoritatile din Alaska au emis o avertizare de tsunami dupa ce un seism foarte puternic, de magnitudine peste 8 pe Richter a zguduit coasta. Potrivit National Tsunami Warning american, un val seismic urmeaza sa atinga coasta. Seismul a avut loc la ora 9h31min UTC (ora locala 0h31min). Potrivit datelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri, la ora 16.58, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri.Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitutindea de 3,1 a avut loc vineri, in zona seismica Vrancea, a anuntat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), citat de HotNews.ro. Cutremurul a avut loc la ora 16:58:09 la adancimea de 104.7km. Cutremurul ...

- INFP: CUTREMUR in Romania Cutremurul s-a produs in județul Vrancea, vineri, la ora 16:58. INFP: CUTREMUR in Romania Magnitudinea seismului a fost de 3,1 pe scara Richter. INFP: CUTREMUR in Romania Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de 104,7 kilometri. INFP: CUTREMUR…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…

- Mișcarea telurica s-a produs la ora 09.18 GMT, intr-o regiune de coasta a statului Peru, la o adancime de 12 kilometri. Epicentrul s-a aflat in Lomas, o localitate din Arequipa, regiune din sud. Un mort, zeci de raniți și peste 150 de locuințe daramate, in urma seismului.

- Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit duminica dimineata costa de sud a statului Peru, potrivit U.S. Geological Survey ( USGS ) Cutremurul de pamant a avut loc duminica, la ora 09:18 GMT, la o adancime de 12 kilometri. major #earthquake ( #sismo ) shakes Near Coast…

- Un seism cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in largul regiunilor de coasta din centrul statului Peru, au anuntat duminica reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS, n.r.), citati de DPA. Cutremurul de pamant s-a produs…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri in jurul epicentrului seismului. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,5 grade, s-a produs in ziua de 7 ianuarie in zona de granita dintre India si Myanmar. Seismul a avut loc la ora 6h47min UTC (ora locala 12h17min in Estul Indiei). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Un seism cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richer a avut loc vineri dupa-amiaza, in Romania, anunta realitatea.net. Cutremurul s-a produs in judetul Buzau, la ora 14.29, la o adancime de 129 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea ...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anuntat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul - care a avut magnitudinea 5,4 - s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru.…

- Seismul, care a avut magnitudinea 5,4, s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…

- Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul - care a avut magnitudinea 5,4 - s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea…