- Un cutremur de magnitudinea 5,8 a fost resimtit sambata pe Insula Mindanao, in Filipine, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Venezuela: Maduro neaga ca unul din ministrii sai ar avea legaturi cu Hezbollah Nici victime si…

- Un cutremur violent, cu magnitudinea 7,3, a lovit luni estul Indoneziei si a fost resimtit pana in Australia, fara a declansa o alerta de tsunami, informeaza AFP, citand Institutul de geofizica american USGS. Seismul s-a produs la o adancime de 208 de kilometri in marea Banda, in sudul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a fost inregistrat duminica in regiunea Insulelor Kermadec, apartinand Noii Zeelande, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica in regiunea Insulelor Kermadec, apartinand Noii Zeelande, din Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Nu a existat nici o amenințare de tsunami…

- Un seism cu magnitudinea Mw 7.3 a avut loc la 01.54 Ora Romaniei, la zece kilometri adancime, in largul Insulelor Kermadec, din Noua Zeelanda.Cutremurul a fost localizat la coordonatele 30.84 S ; 178.02 V, la 1112 km S of Nukulsquo;alofa, Tonga pop: 22,400 local time: 11:54 si 896 km NE de Whangarei,…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs luni la sud-vest de orasul Sibolga, aflat pe insula indoneziana Sumatra, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube materiale pana la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Un martor aflat in capitala statului, Manila, a relatat...