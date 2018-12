Stiri pe aceeasi tema

Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in largul insulei Mindanao, din sudul Filipine, a anuntat Institutul geologic american (USGS), fiind lansata o alerta pentru a avertiza privind posibile tsunami, relateaza AFP si Reuters preluat de agerpres.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri in provincia Papua de Vest din Indonezia, a anuntat Institutul Geologic American, cauzand o stare de panica la cateva zile de la un tsunami care a ucis sute de oameni in vestul arhipelagului, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Centrul de alerta de tsunami din Pacific…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua, conform…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Insulele Jan Mayen. Potrivit specialistilor, epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 km. Cea mai apropiata localitate de epicentru este Akureyri din Isnalda, situata la o distanta de 714 km. De asemenea, epicentrul…

- Dupa o saptamana de la producerea unui cutremur puternic si unui tsunami care au facut ravagii in insula indoneziana Sulawesi, Hasnah isi aminteste cu greu numele tuturor rudelor pe care incearca sa le gaseasca printre mormanele de noroi si resturi care au fost, pana recent, cartierul ei, relateaza…