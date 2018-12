Cutremur de magnitudine 6.4 n arhipelagul Tonga

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul american a anunțat o magnitudine de 7,3 pe scara Richter Epicentrul seismului, a carui magnitudine a fost evaluata initial la 7,8, a fost stabilit la o adancime de 33 de kilometri, conform USGS. Nu se cunosc deocamdata eventuale pagube sau pierderi de vieti omenesti.…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Centrul de alerta de tsunami din Pacific…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter s-a produs joi in apropierea insulei australiene Norfolk, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citeaza mediafax.ro.

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur de magnitudinea 6 a avut loc, la mica adancime, in largul coastelor insulelor indoneziene Java si Bali, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP.CUTREMUR in Guvern: Tatal și fratele uneia dintre femeile-ministru vor avea SENTINȚE CU EXECUTARE - VIDEO…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 pe scara Richer a avut loc in aceasta noapte in regiunea de Nord a statului Haiti, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul a ucis cel puțin zece persoane și a avariat mai multe cladiri, transmite Reuters, citand autoritațile și presa locala.

- Un cutremur puternic a avut loc vineri in insulele Sulawesi, in centrul Indoneziei, a anunțat Institutul american de geofizica USGS. In urma seismului, o alerta de tsunami a fost lansata de agentia indoneziana de gestionare a catastrofelor