- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima in asteptarea puternicului taifun Hagibis, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locala cu epicentrul in largul coastelor…

- Puternicul taifun Hagibis isi continua sambata cursa asupra teritoriului Japoniei, precedat de ploi diluviene si vanturi violente care au provocat moartea unei persoane si recomandarea ca 1,6 milioane de persoane sa fie evacuate, relateaza AFP. Taifunul Hagibis se indreapta vertiginos spre Tokyo dupa…

- Autoritațile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane in condițiile in care regiunea centrala a Japoniei, inclusiv capitala țarii, Tokyo, ar putea fi afectata in weekend de cel mai distrugator taifun din ultimele șase decenii, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Meciurile Anglia - Franta si Noua Zeelanda - Italia urmau sa se dispute sambata, la Yokohama si Toyota, dar organizatorii Cupei Mondiale de rugby au decis ca acestea sa fie anulate din cauza taifunului Hagibis, care se va abate la sfarsitul saptamanii asupra regiunii Tokyo.

- ​Organizatorii Cupei Mondiale de rugby au decis anularea meciurilor Franta - Anglia si Noua Zeelanda, din cauza taifunului Hagibis, care va lovi Japonia în week-end, potrivit News.ro. O decizie privind meciul Japonia - Scotia urmeaza sa fie luata duminica dimineata.World Rugby a anuntat ca…

- Sute de mii de gospodarii din apropiere de Tokyo sunt in continuare afectate de lipsa curentului electric, joi, in cea de-a patra zi de pana, in timp ce compania de electricitate incearca sa restabileasca legaturile in urma daunelor provocate de trecerea taifunului Faxai, relateaza agentia Kyodo. Numarul…

- Tokyo, 9 sep /Agerpres/ - Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare…

- Dintre cele 18.347 de persoane spitalizate, 729 au prezentat simptome severe care necesita peste trei saptamani de internare, in timp 6.548 au avut probleme de sanatate mai putin serioase, necesitand un tratament mai scurt. Persoanele de peste 65 de ani au reprezentat 54,3 la suta din totalul celor…