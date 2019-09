Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 2.11, in județul Vrancea, la adancimea de 129 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (41km),…

- Un seism cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs, in cursul nopții de joi spre vineri, in județul Vrancea, la o adancime de 73 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- CUTREMUR puternic in Romania. Este cel mai mare din acest an. Vezi unde s-a simtit cel mai tare INFP anunta un cutremur cu magnitudine de peste 4 in Romania. Acesta este al treilea cutremur produs in luna aceasta, celelalte doua avand magnitudini de 2, respectiv 2,3 pe scara Richter. Un cutremur cu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte, in județul Vrancea, zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs puțin dupa miezul nopții, la ora 00.05, la o adancime de 66 kilometri.…

- Un seism cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Inițial, magnitudinea indicata de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in Neamț, la adancimea de 9 kilometri, anunța MEDIAFAX.Citește și: In plin SCANDAL național, parinții Alexandrei au primit o scrisoare: 'Nimeni nu a facut nimic deși se putea…' Potrivit Institutului National…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de luni spre marți la ora 00.33, in Ilfov, la adancimea de 14 kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Fundulea…

- Inca un cutremur de suprafata s-a produs azi dimineata in Buzau. Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 6.59, la adancimea de 11 de kilometri, in județul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele…