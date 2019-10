CUTREMUR a fost simțit in intreaga provincie Catanzaro, dar și in Cosenza. Nu exista victime umane sau pagube materiale, dar instituțiile de invațamant au fost evacuate ca masura de precauție, deoarece șocul seismic a provocat multa panica in randurile populației. Tribunalul din Catanzaro a fost, de asemenea, evacuat.



Departamentul de Protecție Civila relateaza ca este in contact cu structurile din zona: „Seismul a fost resimțit de populație, de la primele verificari nu exista victime sau pagube”.