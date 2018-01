Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au emis o alerta de tsunami, pe fondul inregistrarii unui seism foarte puternic, al carui epicentrul a fost stabilit la 278 de kilometri de Kosiak, Alaska, din cate s-a anuntat dinspre institutul American de Geologie. Pana la momentul de fata sunt putine detalii despre eventualele efecte…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,1 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami, potrivit Reuters.Cea mai apropiata localitate este Chiniak, cu o populatie de aproximativ 50 de locuitori, anunța News.ro.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri. Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5,…

- Localnicii din Detroit au trait momente de cosmar in urma cu cateva ore, dupa ce un meteorit a cazut la periferia orasului. Incidentul teribil a provocat un cutremur de gradul 2 grade pe scara pe Richter. Fenomenul a fost confirmat de serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6, a fost inregistrat vineri dimineata intr-o regiune izolata din centrul Myanmarului, a informat Institutul american de geofizica (USGS), fara a fi raportate pe moment pagube sau victime, informeaza agerpres.ro. Cutremurul a avut loc la 40 kilometri vest…

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror, potrivit Libertatea.ro.

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…

- Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (15.38, ora Romaniei), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri, a indicat Ministerul Mediului.Potrivit autoritatilor de la protectia civila, pana in prezent nu au fost inregistrate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit miercuri El Salvador, pana in acest moment nefiind inregistrate daune, informeaza DPA. Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (13.38 GMT), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri,…

- Seismul a zguduit Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri, conform Observatorului National din Atena si U.S. Geological Survey."S-a…

- Un cutremur s-a produs, marti dupa-amiaza, la ora 17:18, in judetul Vrancea, la adancimea de 127 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs in data de 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de…

- Un cutremur de mica adincime cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in apropierea capitalei iraniene Teheran. Epicentrul a fost localizat in zona orasului Malard, aflat la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Teheran. Cutremurul s-a produs la ora locala 23.28, la adincimea…

- Seismul a avut magnitudinea de 3.2 pe Richter și s-a produs la ora 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Intorsura Buzaului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Seism foarte puternic în urma cu scurt timp în Micronezia, fara sa fie emisa si o alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din…

- Seismul a avut magnitudinea de 4,5 grade si s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Tot duminica, la ora 00:43 s-a produs un cutremur in judetul Vrancea, cu magnitudinea de 2.7 grade. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28 octombrie, in Judetul Buzau. Seismul a avut…

- Un cutremur submarin cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs in luni dimineata in vestul Oceanului Pacific, in largul arhipelagului francez Noua Caledonie, fiind emise alerte de tsunami in regiune, informeaza Institutul American de Geofizica (USGS) si Agentia de Știri Reuters. Seismul…

- Seismul a avut loc luni la ora locala 09.43 (00.43, ora Romaniei) in sud-vestul Oceanului Pacific, la o adancime de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 82 de kilometri est-nord-est de Tadine (Insula Mare, Arhipelagul Noua Caledonie), la 249 de kilometri est-nord-est de orasul Noumea, capitala…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 06.34 (00.34, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 21 de kilometri est nord-est de satul Lunang, din Regiunea autonoma chineza Tibet, si la 185 de kilometri nord de orasul Along din India. Deocamdata nu exista informatii…

- Seismul s-a produs la ora locala 14.29 (07.29:, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri.Epicentrul a fost situat la 9 kilometri de orasul Pohang, la 58 de kilometri nord de Ulsan si la aproximativ 262 de kilometri de Seul.Potrivit agentiei de stiri Yonhap, seismul s-a resimtit…

- Cutremur in zona Vrancea, pe 15 noiembrie. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la ora locala 1:11, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul…

- Cel putin 328 de iranieni au murit, iar 4.000 au fost raniti in cutremurul violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, care s-a produs duminica la granita dintre Iran si Irak, potrivit informatiilor aparute luni pe agentia iraniana de presa IRNA, preluate de Xinhua. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Cutremur cu magnitudine 6 in Japonia, tara lovita.de multe seisme mari in ultimii ani. Un cutremur de nu mai putin de 8,9 grade pe scara Richter s-a produs in martie 2011. Seismul a provocat pagube considerabile, a anuntat atunci Guvernul japonez, insa nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora 7.05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 116,1 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut epicentrul in judetul Buzau si s-a produs la adancimea…

- Un nou cutremur de suprafata s-a produs pe teritoriul tarii noastre. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc îast[yi, la ora 11:24, la o adâncime de doar 5 kilometri. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Vrancea, la ora locala 6:12, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (35 kilometri), Panciu (42…

- Cele trei seisme importante au avut magnitudini de 6,1, 6,6 și 6,0 și s-au produs miercuri la orele 00:09, 02:23 și respectiv 05:09, la distanța de 109 km, 103 km și respectiv 110 km est-sud-est de orașul Tadine, in insulele Loyalty din Noua Caledonie, pe așa-numitul Cerc de Foc al Pacificului.Epicentrul…

- O serie de cutremure cu magnitudini peste 6,0 grade pe Richter s-a produs miercuri în apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, conform Institutului geologic american (USGS). Cele trei seisme importante au avut magnitudini de 6,1, 6,6 si 6,0…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter a lovit Pamântul în jurul orei 02:42 AM. Acesta s-a produs la doar 15 kilometri adâncime, lucru ce poate avea consecinte devastatoare. Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter a avut loc marti în…

- Un cutremur subacvatic avand magnitudinea de 6,8 grade pe Richter s-a produs, luni, in apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, a anuntat Institutul geologic american (USGS), citat de DPA, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost localizat la 117,48 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la o adancime de 120 kilometri, anunța INFP! Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri),…