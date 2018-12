Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua. Potrivit Institutului…

- Statele Unite au ridicat vineri alerta emisa anterior privind un posibil tsunami in Alaska, dupa ce zona a fost zguduita de un seism cu magnitudinea 7, transmite EFE. Sursa citata aminteste ca Serviciul...

- Un cutremur cu magnitudine 7 s-a produs vineri in Alaska, langa Anchorage, fiind emisa o alerta de tsunami.Potrivit Institutului de Geologie din Statele Unite, seismul s-a produs la 10 mile de Anchorage, scrie observator.tv.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Insulele Jan Mayen. Potrivit specialistilor, epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 km. Cea mai apropiata localitate de epicentru este Akureyri din Isnalda, situata la o distanta de 714 km. De asemenea, epicentrul…

- Dupa o saptamana de la producerea unui cutremur puternic si unui tsunami care au facut ravagii in insula indoneziana Sulawesi, Hasnah isi aminteste cu greu numele tuturor rudelor pe care incearca sa le gaseasca printre mormanele de noroi si resturi care au fost, pana recent, cartierul ei, relateaza…

- Indonezia a fost lovita de un cutremur devastator cu o magnitudine de 7,5 grade, iar in urma lui a lasat numeroase cladiri distruse, potrivit autoritatilor indoneziene, care nu au comunicat imediat informatii despre eventuale victime, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 s-a produs la o distanta de 200 kilometri sud-vest de orasul Zahedan din Iran, a anuntat vineri Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citat de Reuters, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost stabilit…