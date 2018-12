Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua. Potrivit Institutului…

- Un cutremur cu magnitudine 7 s-a produs vineri in Alaska, langa Anchorage, fiind emisa o alerta de tsunami.Potrivit Institutului de Geologie din Statele Unite, seismul s-a produs la 10 mile de Anchorage, scrie observator.tv.

- Potrivit INCDFP, la ora 16.53 s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter, la adancimea de 143 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (15 kilometri), Covasna (43 kilometri), Intorsura Buzaului (45 kilometri), Mizil (50…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs, vineri noaptea, in apropiere de celebra insula greceasca Zakynthos, iar experții au constatat ca in urma seismului intreaga insula s-a mutat cu cel puțin trei centimetri spre sud-vest, scrie Euronews. Experții care au analizat cu atenție imaginile…

- Un cutremur puternic a avut loc, in aceasta dimineața, un cutremur care s-a resimțit inclusiv in București. Primele estimari arata ca acest seism a avut o intensitate de 5,7 grade pe scara Richter. Ulterior INFP a revizuit in creștere intensitatea - 5,8 pe scara Richter. Acesta s-a produs la ora 3.38,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc vineri (26 octombrie), la ora locala 01.54 la adancimea de 14 kilometri. …

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs vineri in insula Sulawesi din nordul Indoneziei, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami informeaza EFE. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume,…