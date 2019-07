Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…

- Din Los Angeles, pana in Las Vegas si in nordul Mexicului, seismul cu magnitudinea 6,4 pe Richter a provocat panica. Cele mai mari pagube s-au inregistrat in orasul Ridgecrest, unde a fost decretata stare de urgenta.

- Seismul de vineri, una dintre numeroasele replici prognozate de seismologi, s-a produs in aceeasi regiune desertica afectata de cutremurul de joi. Replica, inregistrata la ora locala 4:07, a avut magnitudinea 5,4, iar epicentrul a fost stabilit la o distanta de circa 18 kilometri vest de Searles…

- Un cutremur de 6,4 grade, cel mai puternic din ultimii 20 de ani, a avut loc în aceasta seara în California. Seismul s-a produs la o adâncime de 4 kilometri într-o zona desertica putin populata. La Ridgecrest, aproape de epicentru, au avut loc mai multe incendii,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP, potrivit agerpres.ro."Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter…

- Un cutremur de magnitudinea 6,4 a avut loc joi in regiunea California de Sud, la aproximativ 240 de kilometri de Los Angeles, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza CNN.Citește și: PNL taie in carne vie: 12 consilieri locali, EXCLUȘI din partid pentru BLAT la europarlamentare…

- Fizicianul american Murray Gell-Mann, cel care a propus pentru prima data ipoteza existentei quarcului si a primit Premiul Nobel in 1969, a decedat la 24 mai, la varsta de 89 de ani, a anuntat duminica California Institute of Technology (Caltech), citat de AFP. Considerat unul dintre cei…

- Agenția geologica americana (USGS) anunța ca vineri, in insula indoneziana Sulawesi, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, la o adancime de doar 17 metri, imediat in largul coastei de est a insulei. Seismul a declanșat o alerta de tsunami, care a provocat o imensa panica…