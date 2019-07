Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 21.19 (03.19 GMT), a anuntat institutul american de geofizica USGS, transmit AFP, Reuters si...

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), citeaza mediafax.ro.

- Cel putin patru replici importante au fost inregistrate, cu magnitudini de 4,7, 3,5, 3,8 and 4,2, potrivit unor oficiali. Seismul a fost resimtit la Los Angeles, unde cladiri au fost zguduite timp de cateva secunde.

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 s-a produs luni in provincia Sichuan (sud-vest), cauzand moartea a cel putin sase personae și ranindu-le pe alte 75, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs luni in largul insulelor Kermadec, un arhipelag neo-zeelandez din Oceanul Pacific, fara ca autoritatile sa semnaleze pagube sau sa fi emis o alerta de tsunami, relateaza EFE.

- INFP anunta un cutremur de suprafata in judetul Salaj. Echipaje de pompieri au fost trimise in recunoastere, miercuri dimineata, dupa producerea unui seism in judetul Salaj, nefiind semnalate victime sau pagube pana la acest moment, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Canadienii se confrunta din nou cu inundații catastrofale. In regiunea Montreal, autoritațile au evacuat, in regim de urgența, peste 6000 de oameni dupa ce un dig a cedat. Din aceasta cauza nivelul apei a crescut brusc, peste un metru și jumatate.