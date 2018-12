Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs in sudul Oceanului Atlantic. Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter a lovit luni sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Cutremurul, care inițial se credea ca a avut magnitudinea […] The post Cutremur de 7,1 grade pe scara Richter! Unde s-a produs și care au fost urmarile appeared first on Cancan.ro .