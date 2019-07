Un cutremur cu magnitudinea 6,9 grade s-a produs duminica noaptea in partea de nord-est a insulei indoneziene Sulawesi, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru opt orase din apropierea epicentrului, relateaza agentiile Reuters si DPA.



Cutremurul a survenit la ora locala 00:08 (15:08 GMT). Deocamdata nu a fost anuntat vreun bilant al victimelor in arhipelagul Molucelor. Cutremurul s-a produs la o adancime de 36 de kilometri, a avut epicentrul in largul marii si a fost urmat de mai multe replici.



Autoritatile au emis preventiv o alerta de tsumani si le-au cerut…