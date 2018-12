Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur de 5,8 grade pe Richter, vineri, 28 decembrie. Specialiștii sunt in alerta maxima. Seismul s-a produs in aceasta dimineața, in provincia Papua de Vest din Indonezia, conform Institutul Geologic American (USGS).

- Cutremur de suprafata in Rusia Un seism de 7,1 grade a zguduit regiunea Komandorskiye Ostrova din Rusia. Cutremurul s a produs la o adancime de 10 kilometri, la ora 19.01.Ulterior cutremurului a fost emisp alerta de tsunami.Seismul a fost localizat la coordonatele 55.16 N ; 164.71 E.Distantele de la…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua, poterivit agerpres.ro.Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT),…

- Un seism cu magnitudinea de 7,6 s-a produs in urma cu putin timp in sud-estul Insulelor Loyalty, un arhipelag din Oceanul Pacific. Seismul a avut loc la mica adancime, in apropiere de Noua Caledonie, fiind emisa o alerta de tsunami. Cutremurul puternic a lovit coasta teritoriului francez din Noua Caledonie,…

- ​Un puternic cutremur submarin, cu magnitudinea 7,6, a lovit langa coasta de est a Noii Caledonii, a anunțat centrul pentru alerte de tsunami din Pacific (PTWC), adaugand ca au fost observate valuri de tsunami, potrivi Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Insulele Jan Mayen. Potrivit specialistilor, epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 km. Cea mai apropiata localitate de epicentru este Akureyri din Isnalda, situata la o distanta de 714 km. De asemenea, epicentrul…

- Un cutremur violent a avut loc astazi la ora 14.10 ora Romaniei in nord estul Insulelor Kurile. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter, epicentrul fiind localizat la o adancime de 469 km si la o distanta de 169 km de Ozernovskiy, Federatia Rusa, 360 km de…