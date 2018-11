Cutremur de 6,5 grade, în această dimineață Epicentrul cutremurului a fost localizat la 78 kilometri sud de localitatea Ust-Kamchatsk, la o adancime de 76,2 kilometri, a explicat un reprezentant al Academiei Ruse de Stiinte. Seismul a fost resimtit in mai multe asezari din regiunea Kamceatka. Cutremurul puternic a fost urmat de mai multe replici. Potrivit informatiilor preliminare, in urma seismului nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale, noteaza Xinhua. De asemenea, nu a fost emisa avertizare de tsunami, conform ramurii regionale a Ministerului pentru situatii de urgenta din Rusia Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

