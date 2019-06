Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata. Seismul a fost inregistrat la ora 3.19 in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). „In ziua de 22/06/2019 la…

- Un puternic cutremur s-a produs in nord-vestul Japoniei. Seismul a provocat un tsunami de mici dimensiuni și pene de curent. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 a durat circa 20 de secunde si a provocat o alunecare de teren care a afectat o sosea, potrivit postului public NHK, citat de Agerpres. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 s-a produs luni in largul insulelor Kermadec, un arhipelag neo-zeelandez din Oceanul Pacific, fara ca autoritatile sa semnaleze pagube sau sa fi emis o alerta de tsunami, relateaza EFE.

- Un cutremur cu maginitudinea de 7.5 pe scara Richter a avut loc marți in Papua Noua Guinee. Cutremurul de pamant a avut loc la marți la 12.58 UTC (marți, 15.58 GMT), la circa 841 de kilometri nor est de capitala țarii, Port Moresby, la o adancime de 10 kilometri, potrivit USGS. Seismul,…

- Doua cutremure au avut loc in același timp, in timpul nopții de duminica spre luni, primul, de 3,5 grade pe scara Richter, in județul Neamț, iar al doilea, de 3,3 grade pe scara Richter, in Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform…

- Agenția geologica americana (USGS) anunța ca vineri, in insula indoneziana Sulawesi, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, la o adancime de doar 17 metri, imediat in largul coastei de est a insulei. Seismul a declanșat o alerta de tsunami, care a provocat o imensa panica…

- Un cutremur puternic a lovit Japonia. Magnitudinea a fost de 6,1 grade. Seismul s-a resimtit in special in zona Honshu. Nu au fost semnalate pagube sau victime. Cutremurul s-a produs in largul oceanului, la est de orasul Hachinohe. dailymail.co.uk

- Un cutremur cu magnitudine de 6.2 a zguduit Ecuadorul, duminica dimineața! Seismul care s-a resimțit foarte puternic a fost urmat de nu mai putin de 11 replici cu magnitudini însemnate și ele! Deocamdata, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Cutremurul de 6.2…