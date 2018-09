Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a inregistrat duminica in Insulele Mariane, in Oceanul Pacific, fara ca autoritatile sa fi informat initial despre producerea de victime sau de pagube, ori sa emita alerta de tsunami, relateaza EFE.



Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume, epicentrul cutremurului s-a situat la 10 km in adancul marii.



USGS noteaza ca seismul s-a produs la 198 kilometri sud-est de Inajaran, la sud-est de Guam, si la 211 km sud-est de Hagatana, capitala acestui…