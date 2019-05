Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a ajuns, de urgența, la spital, in stare grava! Fostul președinte are mari probleme de sanatate, informeaza Romania TV!știre in curs de actualizare

- Sambata, 18 mai, s-a detectat un nou cutremur in zona Vrancea, la ora 22:23:43, cu magnitudinea de 4.6 grade pe scara Richter, la adancimea de 168.93 km.UPDATE: Dupa alerta initiala, INFP a revizuit magnitudinea la 4,2 grade Richter.

- Ploaia care a cazut miercuri asupra unei parti a Ciudad de Mexico a facut respirabil aerul din capitala Mexicului unde a fost declarata starea de alerta, dupa ce un nor de poluare a invaluit metropola in urma unor incendii de vegetatie de la periferie, relateaza joi EFE, potrivit agerpres.ro."Astazi…

- Alerta maxima! CUTREMUR de 7,2 grade pe scara Richter. Vezi unde s-a simtit seismul URIAS Un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter a avut loc in Papua Noua Guinee. Seismul a fost localizat la peste 280 de kilometri de nord de Port Moresby, capitala țarii, potrivit Centrului Seismologic Eur-Mediteranean(CSEM).…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs luni seara in Mexic, fiind resimțit puternic in capitala Ciudad de Mexico, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters.Momentan nu exista informații privind posibile victime sau pagube materiale majore, informeaza…

- Alerta ! Cutremur cu magnitudine 5.3, urmat de o replica de 5.0 la o adancime de doar 10 kilometri In aceeasi zona, o serie de mai multe cutremure moderate, cu magnitudini de pana la 5,5 grade, s-a inregistrat in perioada 31 martie-1 aprilie. Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,3 grade,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a avut loc in estul Indoneziei, a anuntat vineri Institutul american de geofizica USGS, iar seismul a declansat o alerta de tsunami, provocand panica in randul locuitorilor, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a avut loc in estul Indoneziei, a anuntat vineri Institutul american de geofizica USGS, iar seismul a declansat o alerta de tsunami, provocand panica in randul locuitorilor, relateaza AFP, citata de...