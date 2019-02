Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul a fost inregistrat la o adancime de 5 km, potrivit INFP. In Romania, doua cutremure s-au produs, duminica la pranz, in județul Buzau. Primul seism, produs la ora 11:24 a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter, la o adancime de 137 de kilometri. Al doilea s-a produs la ora 11:55,…

- Autoritatile nu au emis avertizare de tsunami si nu au fost semnalate victime sau pagube pana in acest moment. Cutremurul s-a produs la o adancime de 27 de kilometri, in largul insulei Sumbawa. Epicentrul seismului a fost la 162 de kilometri de Waingapu, cel mai mare oras de pe insula Sumba, si la aproximativ…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.6 a avut loc la 19.27 Ora Romaniei in Marea Molucelor, la 40 de kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la 543 km S de Davao, Filipine pop: 1,213,000 local time: 01:27 , 232 km NE de Manado pop: 452,000 local time: 01:27 si 152 km NV de Tobelo pop: 10,000 local time:…

- Un seism cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica in Insula Molucca din Indonezia, au anuntat autoritatile locale, mentionand ca nu exista victime sau pagube materiale semnificative, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Cutremurul s-a produs la aproximativ 174 de…

- Cutremurul a avut loc la o adancime de 170 de kilometri, iar epicentrul a fost in judetul Buzau, aproapede granita cu Vrancea.Alte doua cutemure de peste 3 pe Richter au avut loc miercuri in zona seismica Vrancea, in decurs de aproape sase ore. Cel mai puternic a inregistrat 3,8 pe scara…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters. Cutremurul s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs, în aceasta dimineata, în judetul Vrancea, la o adâncime de 70 de kilometri. Potrivit INFP, seismul a fost înregistrat la ora 5.47 si a avut magnitudinea 3,6 pe scara Richter. Miercuri,…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,2 pe scara Richter s-a produs, marti, zona Crisanei, in judetul Arad, la o adancime de doar 9 kilometri.Seismul s-a produs la ora 10.45, la o adancime de doar 9 kilometri in zona Crisanei.Cutremurul a avut magnitudinea de 2,2 pe scara Richter.