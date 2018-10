Cutremur de 5,9 n Haiti, cel puțin 10 oameni au murit Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit sâmbata noapte lânga zona cea mai nordica a statului Haiti, ucigând cel puțin zece persoane, ranind multe altele și provocând daune la cladiri, transmite Reuters, citând autoritațile și presa locala.



Seismul a avut loc la circa 20 kilometri de Port-de paix, potrivit institutului geologic al SUA.



Acest cutremur este unul dintre cele mai puternice de dupa cel de magnitudine 7.0 ce a avut loc în 2010, când mii de oameni au murit în aceasta saraca țara din Caraibe.



Sursa articol: hotnews.ro

