Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur in Romania, sambata, 9 februarie. Seismul s-a resimtit sambata dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 5:15 minute, la o adancime de 129 de kilometri, desi initial a fost anuntat la 150 de kilometri adancime, potrivit INFP.

- Seismul s-a produs in judetul Buzau, la ora locala 03:18, la o adancime de 113 kilometri, fiind resimtit in apropierea oraselor Nehoiu (27 km), Covasna (40 km), Intorsura Buzaului (49 km), Targu Secuiesc (54 km), Buzau (60 km). Cel mai mare cutremur din acest an, cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 pe scara Richter s-a produs, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs in județul Buzau, la ora locala 03:18, la o adancime de 113 kilometri, fiind resimțit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter s-a produs, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs in județul Vrancea, la ora locala 04:07, la o adancime de 97 kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc duminica dimineata, în România. Seismul s-a produs în judetul Buzau, la o adâncime de 137 de kilometri. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc în data de 31 ianuarie, cu…

- Un cutremur puternic s-a produs in aceasta dimineața la o adancime de 53 de kilometri, zguduind cladirile. Seismul a cauzat decesul a doua persoane, care au facut infarct! Autoritațile au intrat imediat in stare de alerta și au anunțat populația ca exista risc major de tsunami in Chile

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dimineata, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 06.15, la o adancime de 128 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 143 de kilometri.