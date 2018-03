Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs duminica in provincia Maluku din estul Indoneziei, conform Agentiei de meteorologie si geofizica, citat de agentia Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 15:58 (08:58 GMT). Epicentrul cutremurului a fost stabilit la 251 kilometri…

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata dimineata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters. Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. "Pornind…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 pe scara Richter s-a produs miercuri la pranz, la ora 12:24, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 157 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca miercuri, la ora 12.24, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.7 pe scara Richter, la adancimea de 157,5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(41km), Covasna(45km), Slanic-Moldova(52km), Targu…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- UPDATE Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Un cutremur de 4.6 pe Richter s-a produs miercuri,la ora 12.24, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost cel mai puternic resimțit de la inceputul anului in Romania și a fost perceput in mai multe orase din tara, inclusiv in Bucuresti. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Nehoiu(41km), Covasna(45km),…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut…

- Un nou cutremur a avut loc in Papua Noua Guinee, regiunea New Guinea. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 6.7 grade pe scara Richter, epicentrul fiind localizat ola o adancime de 10 km. Seismul a avut loc la ora 16.13 ora Romaniei si a fost localizat la o distanta de 105 km de localitatea…

- Seismul a avut a avut intensitatea de 3,7 grade pe Scara Richter si s-a produs la ora 01.22, informeaza Romania TV. Epicentrul a fost identificat la 47 de kilometri de orasul Focsani si 50 de kilometri de orasul Ramnicu Sarat. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Citeste…

- Cutremur de suprafata de 3,2 grade, produs in Marea BritanieUn cutremur de suprafata de 3,2 grade s-a produs miercuri in centrul Marii Britanii, fiind simtit puternic in regiunea Cumbria, anunta Institutul britanic de geofizica. Seismul a avut loc la ora 7.33 (9.33, ora Romaniei),…

- Un cutremur cu magnitudine 2.7 s-a produs marti in zona Vrancea-Buzau, anunta Institutul de Fizica a Pamantului. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, la o adancime de doar 7,4 kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni seara in estul Indoneziei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu a fost emisa alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, conform Agerpres.Epicentrul seismului a fost stabilit in Marea Ceram (Seram), la 194 kilometri nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe scara Richter s-a inregistrat, sambata, la ora 12,00, in județul Buzau, la 16,5 kilometri adancime. A fost a doua mișcare telurica de sambata din zona seismica Vrancea-Buzau, dupa cea inregistrata la ora 6,53, de 2,9 grade pe scara Richter, produsa la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a inregistrat, sambata, la ora 12,00, in județul Buzau, la 15 kilometri adancime. Este a doua mișcare telurica de sambata din zona seismica Vrancea-Buzau, dupa cea inregistrata la ora 6,53, de 2,9 grade pe scara Richter, la o adancime de 98,4…

- Un cutremur a avut loc astazi la ora 12.00 in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului seismul a avut loc in judetul Buzau si a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter.Initial epicentrul a fost localizat la o adancime de 15 km.Cea mai apropiata localitate de epicentru…

- CUTREMUR PUTERNIC in apropiere de granita cu Romania. A fost resimtit in mai multe tari Un seism cu magnitudinea de 4.8 pe Richeter s-a produs in Bulgaria, tara vecina cu Romania, la 17 kilometri de Plovdiv. Initial, magnitudinea seismului a fost anuntata ca fiind de 4.8 pe Richter, iar epicentrul…

- Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adincime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamint s-a resimtit la Sofia, la Ruse, la Alexandria, in Rominia, dar si in citeva localitati din nordul Greciei. Reprezentantii…

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii, scrie Digi24.ro.Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata.

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter s-a produs in Bulgaria, la 17 km de Plovdiv, joi dimineața. Epicentrul a fost la 17 km sud de Plovdiv. Potrivit stiri.tvr.ro, cutremurul a fost resimțit...

- Un nou cutremur important s-a produs, marți 20 februarie, in Mexic, de data aceasta cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter. Seismul a fos unul de suprafața, producandu-se la o adancime de 50 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a avut loc in statul mexican Oaxaca, fiind resimțit și in capitala țarii, Ciudad de Mexico. Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ 40 de kilometri, potrivit Institutului american de geofizica. In urma cutremurului, mai mulți locuitori din capitala Ciudad de…

- PANICA in Mexic: Un nou cutremur imens a lovit țara, la doar doua zile de la seismul de 7,5 pe scara Richter – FOTO Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs…

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- UPDATE: Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Acest seism a avut loc la o adancime de 8,9 kilometri, iar epicentrul lui, la 35,5 kilometri est-sud-est de Pinotepa Nacional…

- Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 00:12 in judetul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 137,6 km. Cel de al…

- Cutremur cu magnitudinea de aproape 5 la o adancime de doar 2 km. S-a simtit puternic, au cazut obiecte din case USGS anunta un cutremur cu magnitudine de aproape 5 in Franta. Mai aproape de Romania, duminica noapte s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,8 in Balcani. Un cutremur de 4.7 grade grade…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 s-a produs, vinery, in largul coastelor Mexicului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la adancimea de doar zece kilometri, in zona San Patricio, in centrul Mexicului. Epicentrul seismului a fost la 45…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 15.15, epicentrul fiind localizat la o adancime de 141 km. Specialistii au stabilit ca epicentrul a fost localizat la…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs sambata la ora ora locala 03.00, la adancimea ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in apropierea…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite, miercuri, in urma unui cutremur cu magnitudine cu 6,1 grade pe scara Richter, care a afectat Pakistanul si Afganistanul, inclusiv capitalele celor doua state, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in judetul Maramures. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 19:51, epicentrul fiind localizat la o adancime de 12.3 km. Acesta este al doilea seism inregistrat in ultimele…

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in largul Japoniei, au anuntat seismologii americani, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la 103 kilometri nord de insula Honshu, la o adancime de 64 de kilometri. Milioane de locuitori din Tokyo au primit in aceasta…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la ora locala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,4, a zguduit marti Jakarta, ducand la evacuarea a numeroase cladiri de birouri din capitala Indoneziei, fara a exista deocamdata vreo amenintare de tsunami, a indicat o agentie guvernamentala, citata de AFP. Seismul a avut loc la o adancime de 10…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua. Seismul s-a...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat la o adancime…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Scolile din orasul portughez Arraiolos au fost evacuate luni, in urma unui seism produs in aceasta regiune, care a avut magnitudinea de 4,9 grade pe scara Richter, informeaza Xinhua. Nu au fost raportate victime, persoane accidentate si pagube majore la nivelul infrastructurii. Presa portugheza…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit duminica dimineata costa de sud a statului Peru, potrivit U.S. Geological Survey ( USGS ) Cutremurul de pamant a avut loc duminica, la ora 09:18 GMT, la o adancime de 12 kilometri. major #earthquake ( #sismo ) shakes Near Coast…

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marti, în România. Seismul a avut loc în judetul Buzau, la ora 13.46, la o adâncime de 116 kilometri. Acesta este primul cutremur din anul 2018. Precedentul a avut loc pe 30 decembrie…

- Seismul s-a produs la ora locala 17 și 18 minute, la o adancime de 127 de kilometri. Cel mai recent seism din Vrancea cu o magnitudine de aproape 4 grade, respectiv de 3.9, a avut loc pe 12 decembrie. In luna decembrie, in Romania au avut loc 16 cutremure in zona seismica Vrancea cu…