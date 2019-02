Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur de 5,8 grade pe Richter, vineri, 28 decembrie. Specialiștii sunt in alerta maxima. Seismul s-a produs in aceasta dimineața, in provincia Papua de Vest din Indonezia, conform Institutul Geologic American (USGS).

- Cutremur de proportii in oceanul Pacific, in largul coastelor Rusiei. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, a declansat initial si o alerta de tsunami in peninsula Kamciatka, dar aceasta a fost ulterior anulata.

- Cel puțin 400 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, produs duminica in Iran, in apropierea zonei de frontiera cu Irak, a relatat presa iraniana, citata de site-ul agenției Reuters. Seismul a mai fost de asemenea simțit atat in capitala irakiana Bagdad, cat și…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs luni in judetul Brasov, la o adancime de doar 3 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Cutremur in Romania. Un nou seism s-a inregistrat, vineri, in Romania.Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter s-a produs la ora 12:33, in judetul Vrancea.Potrivit INFP, seismul a avut loc la o adancime de 112 km.

- Un cutremur cu magnitudinea 3.6 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in judetul Vrancea, la o adancime de 70 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,2 pe scara Richter s-a produs, marti, zona Crisanei, in judetul Arad, la o adancime de doar 9 kilometri.Seismul s-a produs la ora 10.45, la o adancime de doar 9 kilometri in zona Crisanei.Cutremurul a avut magnitudinea de 2,2 pe scara Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 9 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie news.ro.Potrivit INCDFP, marti, la ora 10.45, s-a produs in judetul Arad…