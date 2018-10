Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca, dupa ce au crescut salariile „atat de mult in sectorul public”, loialitatea fata de sectorul public trebuie sa fie dovedita si clara. „Nu prindem pe nimeni care pleaca inainte de program ca sa opereze sau sa lucreze in alta…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, marti, ca in cadrul exercitiului de simulare a interventiei in caz de cutremur sunt testate aspecte care tin de transportul ranitilor in strainatate. "In contextul exercitiului (...), avand in vedere scenariul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti ca una dintre ingrijorarile sale este ca spitalele din Romania s-ar putea sa nu functioneze corect in urma unui cutremur, fiind nevoie de unele masuri. "Teama noastra in caz de un cutremur devastator este ca spitalele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat luni ca la exercitiul "Seism 2018" nu a fost folosit sistemul RO-ALERT pentru ca nu s-a dorit sa se preseze foarte mult populatia. "In caz de cutremure le simti inainte ca RO-ALERT sa vina, deci stii ca s-a intamplat un cutremur…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, in cadrul unei conferinte de presa referitoare la desfasurarea exercitiului national Seism 2018, ca duminica dupa amiaza va ajunge in tara comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides,…

- In prezent, se efectueaza o pregatire a intervenției pentru un cutremur de 7,5 pe scara Richter. Gheorghe Marmureanu a subliniat, la Romania TV, ca este normala aceasta simulare. Profesorul a precizat ca un cutremur la o adancime mare se produce și atat, nu poate fi anticipat sau evitat.…

- Președinte Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anunțat, miercuri seara, ca se înregistreaza 524 de focare de pesta porcina africana în toata țara, fiind omorâți în total 49.816 porci. "Sunt…

- Romania achiziționeaza prin fonduri europene tabere pentru sinistrați, care vor putea adaposti circa 8.000 de persoane, și vor fi amplasate in fiecare județ, a spus, sambata, la Alba Iulia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat.