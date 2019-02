Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,4 grade a avut loc, marti, in vestul Greciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), scrie Mediafax. Seismul a avut loc marti dimineata in Marea Ionica, la 18 kilometri vest-nord-vest de orasul grec ...

- Cutremur cu magnitudine 4.8 in Grecia. Potrivit USGS, seismul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri, la circa 100 de kilometri de Rhodos. Cutremurul a fost resimtit si in Turcia, la Izmir. Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in luna octombrie in Marea Ionica,…

- Parlamentul de la Atena a ratificat, vineri, acordul privind numele țarii vecine ca "Macedonia de Nord". Decizia a pus capat conflictului diplomatic dintre Atena și Skopje, care a durat mai multe decenii și a impiedicat Macedonia sa intre in NATO și UE. Disputa dintre Grecia și Macedonia a durat 28…

- Aproximativ 30 de persoane au fost ranite, iar mai multe cladiri au fost afectate de un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade care s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in zona Vulcanului Etna de pe insula Sicilia, care a erupt luni, au anuntat autoritatile italiene. Seismul s-a…

- CUTREMURUL a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT), avand epicentrul la 52 de km sud-vest de districtul Keerom din provincia Papua si s-a produs la o adancime de 106 km, a precizat Dedi Sugianto, un oficial din cadrul agentiei."Epicentrul este la mare adancime, ca atare nu exista pericol…

- Dupa ce au devenit dependenti de telefonul mobil, rețele sociale si, mai nou, seriale TV, tinerii generatiei millennials prefera sa socializeze cu prietenii in spatiul virtual si sa iasa mai rar in oras, dupa cum arata o multime de studii. Dependența de mediul online şi de identitatea pe care…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc, vineri, in Alaska, cel mai afectat fiind orasul Anchorage, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica USGS. Seismul a fost inregistrat la ora locala 08.20, la aproape 15 kilometri nord de orasul Anchorage, cel mai mare din statul american Alaska, in…

- PAOK Salonic a invins sambata Xanthi, scor 2-0, a obtinut a zecea victorie in 11 meciuri in campionatul Greciei si s-a distantat la cinci puncte de Atromitos, dar nu toate lucrurile sunt roz in sanul clubului grec. La finalul partidei castigate contra fostei echipe, Razvan Lucescu a...