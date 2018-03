Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) au revizuit, de doua ori, magnitudinea seismului inregistrat ieri la pranz in judetul Vrancea. In prima faza au precizat ca a avut 4,7 grade, apoi 4,4, pentru ca in final sa fie de 4,6 grade pe Richter. Si adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 pe scara Richter s-a produs miercuri la pranz, la ora 12:24, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 157 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu…

- "Este cel mai mare cutremur din acest an, care a aparut dupa o pauza de cinci luni. Ultimul cutremur cu magnitudine de peste 4 a fost la sfarsitul lunii octombrie 2017 si era de asteptat sa apara un cutremur de acesta, moderat il numim noi, pentru ca Vrancea genereaza astfel de cutremure destul de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a avut loc în urma cu putin timp, în zona Vrancea. Seismul a fost evaluat initial la 4,7 si apoi revizuit. ”În ziua de 14/03/2018 la ora 12:24:49(ora României) s-a produs în Zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. UPDATE 13:45 INFP a revizuit in scadere magnitudinea cutremurului Institutul National de Cercetare- Dezvoltare…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca miercuri, la ora 12.24, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4.7 pe scara Richter, la adancimea de 157,5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(41km), Covasna(45km), Slanic-Moldova(52km), Targu…

- Un cutremur s-a produs miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter. Cutremurul a avut loc la 137 de kilometri adancime, in apropierea…

- Un cutremur de 4,6 grade s-a produs, astazi, la ora 12:24, in Romania, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a resimtit puternic si la Bucuresti. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Seismul a avut loc la…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Un puternic cutremur s-a produs in urma cu putine minute in Romania. Seismul a avut magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter si a fost cel mai puternic seism ce s-a produs in tara noastra in acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu (41 km), Covasna (45 km),…

- Mihai Diaconescu, reprezentant al Institutului pentru Fizia Pamantului, sustine ca seismul cu magnitudinea 4,6 pe Richter se incadreaza in activitatea seismica normala, existand posibilitatea sa fie o replica a acestuia cu magnitudinea maxima 2. "La un cutremur de 4,6 grade pe scara Richter…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului informeaza ca, astazi, la ora 12,24, in zona seismica Vrancea, din judetul Vrancea, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter. Adancimea la care a avut loc miscarea telurica a fost de 140 de kilometri. Intensitatea,…

- Un cutremur de 4.6 pe Richter s-a produs miercuri,la ora 12.24, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost cel mai puternic resimțit de la inceputul anului in Romania și a fost perceput in mai multe orase din tara, inclusiv in Bucuresti. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Nehoiu(41km), Covasna(45km),…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 grade pe Richter a avut loc miercuri, cu epicentrul in zona Vrancea, la adancimea de 128 de kilometri. Seismul s-a resimtit si la Bucuresti. Seismul, care s-a produs la ora 12:24:45, a fost anuntat de Institutul National de Fizica a Pamantului pe…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a transmis ca astazi, la ora 12:24:49 ora Romaniei s a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 140km.Potrivit specialistilor, intensitatea cutremurului…

- Cutremur puternic astazi la pranz, resimțit și in Buzau. Potrivit INFP, magnitudinea seismului a fost de 4.6 pe Richter, la adancimea de 140 km, inregistrat la ora 12:24:45, in județul Vrancea. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu(41km), Covasna(45km), Slanic-Moldova(52km),…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Este cel mai puternic seism inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti.Citeste si: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis a DECIS convocarea CSAT: Ce subiecte IMPORTANTE vor fi dezbatute…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe scara Richter, la adancimea de 142.6km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- S-a miscat pamantul in zona seismica Vrancea, in urma cu aproximativ o ora. Cutremurul a fost unul de suprafata. Si a avut 3.6 grade pe Richter, anunta specialistii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, pe site-ul INFP. S-a produs la 11 si 59 de minute, la o adancime…

- Un seism s-a produs s-a produs joi, la ora 23:49, in judetul Vrancea. Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adancime de 143,1 kilometri, in apropierea oraselor Nehoiu (34 km),…

- Doua cutremure au lovit Romania ieri noaptea, in jurul orei 1 AM și respectiv 3 AM. Seismele au avut o magnitudine asemanatoare, de 2,6 și 2,8 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/02/2018 la ora 03:46:44(ora Romaniei)…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la miezul noptii, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 00:32, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127,6 kilometri…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Inca o serie de cutremure consecutive in Romania. Incepand cu 2 februarie, mai multe cutremure au avut loc zilnic in zona Vrancea. Ultimul cutremur a avut loc pe 6 februarie și avut o magnitudine de 2.8 pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a fost inregistrat astazi (duminica), in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a fost inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. …

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca in ziua de 04 februarie 2018. la ora 15:15 (ora Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.9 pe scara Richter, la adancimea de 140.8 km. Cutremurul s-a produs in…

- Un cutremur de 3,4 gradepe Richter a fost inregistrat in noaptea de vineri spre sambata in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul s-a produs la o adancime de 124,4 kilometri, la ora 3.00. …

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in apropierea…

- Inca un cutremur lovește Romania in zona cu cea mai mare activitate seismica, Vrancea. Acesta s-a produs duminica seara in jurul orei 23:22, la o adancime de 104 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 28/01/2018 la ora 23:22:09(ora…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudine de 3,5 pe scara Richter a avut loc, sambata, in Buzau, fiind al treilea seism produs in judet intr-un interval de 24 de ore, potrivit datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure in Vrancea și Buzau, pe 26 ianuarie. Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , in cursul diminetii de astazi, ora 09:42 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea de 3.1 pe scara Richter. Seismul s a produs la adancimea de 127.5km.Cutremurul…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres. Primul seism, de 3 grade pe ...

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca in ziua de 26 01 2018, ora 08:21 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 113km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…

- Seismul a avut loc la o adancime de 114,9 kilometru in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (24 kilometri), Covasna (41 kilometri), Intorsura Buzaului (48 kilometri), Targu Secuiesc (55 kilometri) si Mizil (58 kilometri). In luna decembrie, in Romania au avut loc 16 cutremure in zona seismica…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 9:33, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in judetul Vrancea la 127.4km, la ora 05:24:22. Reamintim ca Vrancea a fost zguduita de un seism și iero, dar și luni, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In…