Cutremur de 3,5 grade, duminica, in Romania Pamantul s-a cutremurat in doua randuri, la primele ore ale acestei ultime zile a saptamanii. Ambele seisme au avut loc in judetul Buzau si au fost cutremure de adancime. Cea mai recenta miscare telurica a avut loc la ora 04:47. Seismul a avut 3,5 grade pe scara Richter, din cate au anuntat specialistii de la […] Cutremur de 3,5 grade, duminica, in Romania is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

