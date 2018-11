Cutremur de 3,2 gr în zona Vrancea Cutremur de 3,2 gr in zona Vrancea Un cutremur de 3,2 gr a avut loc în zona Vrancea la ora 1:23, la o adâncime de 70 de km, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamântului. La sfârșitul lunii trecute, pe 28 octombrie, în Vrancea a fost semnalat cel mai puternic cutremur din acest an cu magnitudinea de 5,8.

Etichete cutremurvrancea3,2 grade

