Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (29 km), Covasna (41 km), Intorsura Buzaului (51 km), Targu Secuiesc (54 km), Slanic-Moldova (60 km), transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. De la inceputul acestei luni, in Romania au avut loc 12 seisme, cu magnitudinea cuprinsa intre 2,1 si 4,2 pe scara Richter. In acest an, in Romania, cel mai puternic cutremur s-a produs pe 9 ianuar (...)