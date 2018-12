Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Insulelor Loyalty, situate in apropierea Noii Caledonii, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter s-a produs joi in apropierea insulei australiene Norfolk, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Noua Britanie din Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USCS), relateaza Reuters.Seismul a avut loc in jurul orei locale 7.00 (00.00, ora Moldovei).

- Un seism cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, fiind resimtit puternic si in insula Java, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in insula Flores din sudul Indoneziei, au transmis reprezentanții Institutului american de geofizica (USGS), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 250 de kilometri…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters. Cel puțin o persoana a murit…