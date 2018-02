Cutremur cu magnitudinea de 7,2 in Mexic

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs sambata seara in apropierea coastei pacifice a statului Peru, la sud de Puquio, fara a se produce victime sau pagube materiale, conform Serviciul de...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs vineri in largul coastei pacifice a Mexicului, in apropierea portului Manzanillo, fara a produce victime sau pagube materiale, conform Reuters. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS) a anuntat ca epicentrul cutremurului…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in judetul Vrancea. Un alt seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc duminica dupa-amiaza, fiind cel mai puternic inregistrat in acest an.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc, duminica, in largul coastei de est a Taiwanului, la aproximativ 17 kilometri de Hua-lien, informeaza US Geological Survey (USGS), conform Reuters, scrie News.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter a avut loc, sambata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs sambata la ora ora locala 03.00, la adancimea ...

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o adancime de 191…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul insulei Java, fiind resimtit in capitala Indoneziei, Jakarta, insa deocamdata nu exista informatii despre eventuale victime ori daune materiale semnificative, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un seism puternic, cu magnitudinea de 6,4 grade, a zguduit marti Jakarta, ducand la evacuarea a numeroase cladiri de birouri din capitala indoneziana, dar fara a fi emisa o avertizare imediata de tsunami, a informat o agentie guvernamentala, potrivit AFP.

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa îsi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri. Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Cel putin doua persoane au murit, 65 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3, care s-a produs duminica dimineata in sudul statului sud-american, scrie agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter a avut loc duminica intr-o zona de coasta din sudul statului Peru, fiind emisa si o avertizare de tsunami, anunta Institutul american de Geofizica (USGS), potrivit site-ului agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri in jurul epicentrului seismului, informeaza…

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs in aceasta seara in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Mai multe persoane sunt ranite. Doua dintre victime au fost transportate la spital. ...

- Primul cutremur din 2018, inregistrat n Romania, a avut loc marți, pe 2 ianuarie, cu epicentrul in județul Buzau. Magnitudinea sa a fost mica, de 2,5 grade pe scara Richter, adancimea fiind de 116 km. Institutul de specialitate a transmis ora la care s-a produs primul seism al noului an – 13,46. De…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- O persoana a murit, iar alte 56 au fost ranite, miercuri, in urma unui cutremur cu magnitudine 4,2, intr-o zona aflata la 50 de km de capitala iraniana Teheran, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade a avut loc joi seara în zona seismica Buzau. Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade a avut loc joi seara în zona seismica Buzau. Seismul s-a produs la ora 21 și 41 de minute și a avut loc la o adâncime de 30 de kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2, potrivit Centrului seismologic al Universitatii din Teheran, a fost resimtit miercuri seara in capitala Iranului, transmite AFP. Sute de locuitori au iesit in strada dupa seism, care a lovit Teheranul cu putin timp inainte de ora locala 23,30 (20,00 GMT),…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti în provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si Reuters. Potrivit primelor estimari ale pagubelor materiale produse cu aceasta ocazie,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs la miezul nopții, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 00:15, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, in Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), fara sa emita insa avertizare de tsunami, informeaza Reuters.

- Un seism de suprafata cu magnitudinea initiala de 5,1 s-a produs, in noapte de vineri spre sambata, in sud-vestul Turciei, potrivit Observatorului si Institutului de Cercetare Seismologica de la Kandilli, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina:…

- Alerta de gradul zero la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste. Un cutremur cu magnitudinea de 7 pe scara Richter a afectat cladirea Secției de Recuperare a Spitalului Județean de Urgența Targoviște. S-a dat alarma imediat la 112. La fata locului au ajuns imediat echipaje complexe de interventie.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 s-a produs, noaptea trecuta, in vestul Oceanul Pacific. Ca urmare, in arhipelagul francez Noua Caledonie a fost emisa alerta de tsunami si a fost dispusa evacuarea localnicilor.

- Un cutremur major ar pune la grea incercare sistemul de sanatate romanesc. Mai exact, un seism de sapte pe Richter cu epicentrul in Vrancea ar face ravagii: 6.500 de persoane si-ar pierde viata si alte 10.000 ar fi ranite. Iar in aceste conditii mortii nu ar avea unde sa fie dusi, iar ranitii de cine…