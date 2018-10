Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, fiind resimtit puternic si in insula Java, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in insula Flores din sudul Indoneziei, au transmis reprezentanții Institutului american de geofizica (USGS), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 250 de kilometri…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Cel…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in insula Sulawesi din Indonezia, la o adancime de 18 kilometri, au transmis reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), citați de publicația The Washington Post, potrivit Mediafax.Autoritațile au transmis…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Peru, in partea de nord-vest a orasului Puerto Maldonado, au transmis reprezentantii Observatorului Geologic din Statele Unite, relateaza Reuters.