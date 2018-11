Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc in nordul Chile, fara sa provoace victime, pagube sau sa declanseze o alerta de tsunami, a anuntat Oficiul chilian pentru situatii de urgenta (Onemi), relateaza AFP.

- Un cutremur puternic, cu magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in Romania, arata datele Institutului National pentru Fizica pamantului. Seismul a fost resimtit si in Capitala.

- Seismul a fost resimtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in Albania si sudul Italiei, informeaza cotidianul Daily Express. Momentan nu au fost raportate victime sau pagube materiale serioase. Potrivit USGS, in urma siesmului este posibil sa se produca un tsunami local si persoanele din zona au…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citeaza mediafax.ro.

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Noua Britanie din Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USCS), relateaza Reuters.Seismul a avut loc in jurul orei locale 7.00 (00.00, ora Moldovei).

- Un siesm de suprafata cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs duminica pe insula Lombok din Indonezia, la doar doua saptamani dupa ce un cutremur devastator in aceasta zona a cauzat peste 400 de decese, anunta Institutul american de geofizizica (USGS).

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs joi in regiunea Molise din sudul Italiei, a anuntat Institutul national de geofizica si vulcanologie din Italia (INGV), potrivit agentiei dpa. Seismul a fost inregistrat la ora locala 20:19 (18:19 GMT) si a avut epicentrul la 4 kilometri sud-est…