Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a fost inregistrat duminica in zona de la granita Iranului cu Irakul si a fost resimtit si in capitala irakiana, Bagdad. Seismul cu magnitudinea 5,8 s-a produs la ora locala...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a fost inregistrat duminica in zona de la granita Iranului cu Irakul si a fost resimtit si in capitala irakiana, Bagdad, informeaza Xinhua. Seismul cu magnitudinea 5,8 s-a produs la ora locala 5:00 p.m. (14.00 GMT), la o adancime de 10 kilometri, potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua, poterivit agerpres.ro.Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT),…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 produs duminica in vestul Iranului, la frontiera cu Irakul, s-a soldat cu peste 700 de raniti, cei mai multi suferind rani minore, potrivit unui nou bilant difuzat de televiziunea de stat iraniana si citat luni de AFP. Potrivit Serviciului national de urgenta,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs in vestul Iranului duminica, a anuntat Institutul de geofizica iranian, si 210 persoane au fost ranite, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Epicentrul seismului a fost localizat la 17 km sud-vest de orasul Sar-e Pol-e Zahab, la 7 km…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 s-a produs duminica in vestul Iranului, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Cutremurul s-a simtit si in capitala Irakului, Bagdad, dar si in alte...

- Seismul a fost resimtit puternic in sud-vestul Greciei, dar si in Albania si sudul Italiei, informeaza cotidianul Daily Express. Momentan nu au fost raportate victime sau pagube materiale serioase. Potrivit USGS, in urma siesmului este posibil sa se produca un tsunami local si persoanele din zona au…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, in apropierea insulei Zakynthos, anunta Institutul american de geofizica (USGS), citeaza mediafax.ro.