- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a avut loc in estul Indoneziei, a anuntat vineri Institutul american de geofizica USGS, iar seismul a declansat o alerta de tsunami, provocand panica in randul locuitorilor, relateaza AFP.

- Agentia de Geofizica din Indonezia a emis o avertizare de tsunami in urma unui seism cu magnitudinea 7, produs vineri in largul insulei Sulawesi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, citat de Reuters, conform Agerpres.Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE pe Carmen Avram și Chris…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs joi in estul insulei Honshu din Japonia, au transmis autoritațile locale și reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Rusia anunța un CONFLICT militar cu NATO…

- Potrivit Departamentului de Meteorologie din India, seismele, cu o magnitudine care a variat de la 4,2 la 5,2, au avut loc in intervalul orar 5:14 - 11:22. "Epicentrul cutremurului a fost localizat la 7,4, 7,5, 7,6 si 7,7 grade latitudine nordica si la 94,1, 94,2, 94,3, 94,4 si 94,6 grade…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat agentiile de monitorizare japoneza si americana, potrivit carora nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o revolta…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs marti in nord-vestul Greciei, fara a provoca insa victime sau daune materiale importante, conform agentiei elene de presa AMNA, citata de Xinhua. Epicentrul seismului a fost localizat in largul localitatii Preveza, la circa 300 de…

