Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 pe scara Richter a lovit luni sudul Oceanului Atlantic, aproape de Insulele Sandwich de Sud, situate la nord de Antarctica, a anuntat Institutul Geologic American, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial la 7,5, s-a produs…

- Autoritatile din Noua Caledonie au ordonat miercuri evacuarea zonelor de coasta dupa alerta de tsunami care a urmat puternicului seism cu magnitudinea de 7,6, produs in largul coastei de est a arhipelagului, relateaza Reuters. Cutremurul s-a produs la numai 10 km adancime, avand epicentrul…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua. Potrivit Institutului…

- Potrivit U.S. Geological Survey, seismul s-a produs la 64 de km de regiunea Pomio. Regiunea a fost lovita de un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter luna trecuta, fara a provoca pagube majore. Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter a avut loc, in acest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marți in Noua Zeelanda, a anunțat Institutul american de geofizica (USGS), adaugand ca pana acum nu au fost anunțate victime, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Mai multe zboruri au fost anulate in capitala…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,2 grade a avut loc, joi, in sudul Greciei, in largul Peninsulei Peloponez, fiind simtit puternic, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Potrivit Observatorului grec de geofizica, seismul a avut magnitudinea de 5,0 grade. Cutremurul s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti in largul Insulelor Solomon din Pacificul de Sud, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost evaluata initial la 6,2, s-a produs la 55 km adancime si la 37 km sud-est de Gizo, intr-o zona…