- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs sambata in largul prefecturii Okinawa din arhipelagul japonez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, titreaza Agerpres. In urma seismului nu au fost imediat consemnate daune materiale sau victime. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs sâmbata la nord de insulele japoneze Okinawa, a anuntat Institutul Geologic din Statele Unite, potrivit Reuters.Seismul s-a produs la o adâncime de 257 km, la aproximativ 346 km nord de Naha, capitala prefecturii Okinawa.Nu exista informatii…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs joi in largul Insulelor Kermadec din Oceanul Pacific, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Pana la ora difuzarii acestor informatii, nu au fost raportate pagube materiale in aceasta regiune afectata…

- Un cutremur violent, cu magnitudinea 7,3, a lovit luni estul Indoneziei si a fost resimtit pana in Australia, fara a declansa o alerta de tsunami, informeaza AFP, citand Institutul de geofizica american USGS. Seismul s-a produs la o adancime de 208 de kilometri in marea Banda, in sudul…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 9,4 kilometri…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 produs duminica in sud-vestul Panama, in apropiere de granita cu Costa Rica, relateaza AFP si Reuters. Cutremurul s-a produs la 7 kilometri sud-est de Plaza de Caisan, Panama, la o adancime de 37 de kilometri, a precizat…