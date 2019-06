Cutremur cu magnitudinea 7.3 grade. La 10 kilometri adancime. Alerta de tsunami

Un seism cu magnitudinea Mw 7.3 a avut loc la 01.54 Ora Romaniei, la zece kilometri adancime, in largul Insulelor Kermadec, din Noua Zeelanda.Cutremurul a fost localizat la coordonatele 30.84 S ; 178.02 V, la 1112 km S of Nukulsquo;alofa, Tonga pop: 22,400 local time: 11:54 si 896 km NE de Whangarei, New Zealand pop: 50,900 local time: 10:54 .Centrul de control pentru tsunami in Pacific, cu sediul la Hawaii, a anuntat alerta de tsunami. ...