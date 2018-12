Cutremur cu magnitudinea 7,1 în apropiere de Antarctica (USGS) Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial la 7,5, s-a produs intr-o zona izolata si la o adancime destul de mare. Centrul american de alerta pentru tsunami din Pacific a precizat ca seismul nu a provocat declansarea alertei de tsunami. Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud sunt un teritoriu britanic de peste mari si nu au o populatie proprie, in afara de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

