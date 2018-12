Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in largul insulei Mindanao, din sudul Filipine, a anuntat Institutul geologic american (USGS), fiind lansata o alerta pentru a avertiza privind posibile tsunami, relateaza AFP si Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Adevarata MIZA a numirii…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua, poterivit agerpres.ro.Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT),…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua. Potrivit Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7 pe scara Richter a avut loc vineri, in Alaska, conform Serviciului National de Meteorologie. Intreaga amploare a pagubelor nu este inca clara, dar a fost lansata o alerta de tsunami, iar oamenii au luat deja cu asalt retelele sociale pentru a posta fotografii si clipuri…

- Un cutremur de 7 grade s-a produs vineri in Alaska, iar autoritEtile au emis o alertE de tsunami. Seismul a provocat pagube imense. ~oselele s-au surpat, iar numeroase clEdiri de langE Anchorage au fost afectate.

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 5 grade s-a produs vineri in largul coastelor prefecturii japoneze Fukushima, a anuntat Agentia de meteorologie din Japonia, citata de Xinhua. Miscarea telurica s-a produs la ora locala 22:30, iar epicentrul a fost stabilit la o latitudine de 37,0 grade nord si…

- Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a fost inregistrat joi dimineata in apropiere de coasta estica a peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform ramurii regionale a Serviciului de Geofizica din...

- Un cutremur de magnitudinea 6 a avut loc, la mica adancime, in largul coastelor insulelor indoneziene Java si Bali, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP.