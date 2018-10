Cutremur cu magnitudinea 6,8 la sud de insulele Kurile

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs joi intr-o regiune indepartata la sud de insulele Kurile din estul Rusiei, transmite Reuters, care citeaza Institutul american de geofizica (USGS). Nu au fost emise avertizari imediate de tsunami. Epicentrul cutremurului a fost la 177…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc marti, la aproximativ 155 km sud de orasul Severo-Kurilsk, in insulele Kuril din Oceanul Pacific, apartinand Rusiei, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGC), relateaza Reuters, potrivit zf.ro.

- Unul cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, dupa cel de 6,1 Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur , cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia , la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti in largul Insulelor Solomon din Pacificul de Sud, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost evaluata initial la 6,2, s-a produs la 55 km adancime si la 37 km sud-est de Gizo, intr-o zona…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs joi in centrul Ecuadorului, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citat de Reuters, care mentioneaza ca pentru moment nu s-au raportat victime sau pagube. Epicentrul seismului s-a situat…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs miercuri in largul statului american Oregon, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit...

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Elena…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri in sudul Costa Rica, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza Reuters. Epicentrul cutremurului a fost la 2 km vest de orasul Golfito si la 174 km sud-est de capitala San Jose.…