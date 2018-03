Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. "Pornind de la datele de care dispunem, nu ne asteptam la producerea unui fenomen tsunami distructiv in Oceanul Pacific", se precizeaza intr-un scurt comunicat dat publicitatii de Centrul de avertizare in caz de tsunami din Pacific. (Agerpres)

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs, sambata, la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Cel putin 18 persoane au murit miercuri dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade pe scara Richter a afectat zona muntoasa Southern Highlands, aflata in Papua Noua Guinee, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 6,7 a avut loc in Papua Noua Guinee. Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters.

- Mai multe replici seismice puternice au zguduit luni zonele montane din Papua Noua Guinee, la o saptamana dupa cutremurul devastator cu magnitudinea 7,5 care a provocat moartea a zeci de persoane, informeaza Reuters. Trei replici cu magnitudinea de peste 5 au fost resimtite la primele ore ale zilei…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, în Papua Noua Guinee, a anuntat Institutul american de Geofizica, potrivit site-ului agentiei de presa Reuters.

- Autoritatile din Papua Noua Guinee au trimis luni soldati si salvatori in zonele afectate de un puternic seism cu magnitudinea 7,5, produs in timpul noptii in zona muntoasa din centrul tarii, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Autoritatile, care au avertizat in legatura cu posibile alunecari…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a avut loc duminica, la aproximativ 125 de kilometri est in largul Insulei japoneze Honshu, potrivit institutului american de geofizica USGS, scrie Reuters. Seismul a avut loc la...

- Un barbat a aruncat un dispozitiv exploziv in incinta ambasadei americane din Podgorica, capitala Muntenegrului, inainte de a se sinucide, potrivit unor surse din cadrul politiei locale citate de site-ul agentiei Reuters. Ultima data cand o ambasada a Statelor Unite a fost atacata s-a intamplat in 2015,…

- PANICA in Mexic: Un nou cutremur imens a lovit țara, la doar doua zile de la seismul de 7,5 pe scara Richter – FOTO Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs…

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- Cutremur de 7,2 grade in Mexic. Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat initial magnitudinea la 7,5/Richter si revizuit ulterior valoarea la 7,2/Richter. Serviciul seismologic…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc vineri in Mexic, care a provocat, insa, daune minore cladirilor din statul sudic Oaxaca, potrivit informatiilor oferite de guvern. Nu au fost inregistrate victime, transmite Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs sambata seara in apropierea coastei pacifice a statului Peru, la sud de Puquio, fara a se produce victime sau pagube materiale, conform Serviciul de...

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs vineri in largul coastei pacifice a Mexicului, in apropierea portului Manzanillo, fara a produce victime sau pagube materiale, conform Reuters. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS) a anuntat ca epicentrul cutremurului…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- O persoana al carei nume nu a fost dat publicitatii a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in Iran pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, potrivit Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc, duminica, in largul coastei de est a Taiwanului, la aproximativ 17 kilometri de Hua-lien, informeaza US Geological Survey (USGS), conform Reuters, scrie News.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o adancime de 191…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul insulei Java, fiind resimtit in capitala Indoneziei, Jakarta, insa deocamdata nu exista informatii despre eventuale victime ori daune materiale semnificative, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur cu magnitudinea 2, transmite Agerpres.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Un seism cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in largul regiunilor de coasta din centrul statului Peru, au anuntat duminica reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS, n.r.), citati de DPA.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter a avut loc duminica intr-o zona de coasta din sudul statului Peru, fiind emisa si o avertizare de tsunami, anunta Institutul american de Geofizica (USGS), potrivit site-ului agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs in aceasta seara in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Mai multe persoane sunt ranite. Doua dintre victime au fost transportate la spital. ...

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

