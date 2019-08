Cutremur cu magnitudinea 6,8 în largul Chile Epicentrul cutremurului a fost localizat la 140 km sud-vest de orasul de coasta Volparaiso, potrivit USGS.



Nu au fost semnalate persoane ranite sau pagube materiale. Biroul pentru situatii de urgenta al guvernului chilian, ONEMI, a precizat ca nu exista un risc de tsunami. ONEMI a estimat magnitudinea cutremurului la 6,6.



Chile face parte din asa-numitul "Inel de foc" al Pacificului, o zona cunoscuta pentru cutremurele frecvente si eruptiile vulcanice.



In 2010 a avut loc un cutremur cu magnitudinea 8,8 in largul Chile, care a provocat un tsunami ce a devastat orasele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

